La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo la sentencia condenatoria de 15 años y 3 meses de prisión, que fue dictada en contra del acusado Israel M. C., por el delito de homicidio, cometido en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado para el Juicio Oral 48/2025, dictó el fallo condenatorio y en la audiencia de individualización de sanciones, lo sentenció además a pagar la cantidad de 1 millón 69 mil pesos, por concepto de la reparación del daño.

Con base en una carpeta de investigación sólida, integrada por un agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, se demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado, por hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2023, cuando apuñaló en repetidas ocasiones a la víctima, de sexo masculino en un domicilio de la colonia Camino Real, porque este le reclamó el robo de una bicicleta.

El trabajo expuesto por esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.