La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) volvió a demostrar el nivel de su talento en el Segundo Concurso Nacional de Automatización, organizado por la empresa Festo Pneumatic, donde las y los participantes pusieron a prueba sus habilidades técnicas para impulsar el futuro de la industria en México.

Como antecedente, durante 2023–2024 se formó una liga estatal de automatización en Chihuahua. De este esfuerzo nació en 2024 el primer concurso nacional, realizado en la Ciudad de México en el marco del centenario de Festo. En aquella edición, la UACJ obtuvo primer y quinto lugar, lo que consolidó su presencia en la competencia.

“Este año, 2025, Festo organizó el segundo concurso nacional previo a una etapa de eliminación de la región suroeste y se invitó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sin necesidad de participar en esta liga, como ganadores del primer concurso”, explicó el Dr. Luis Ricardo Vidal Portilla, profesor-investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de esta casa de estudios.

El evento tuvo como sede la ciudad de Puebla, específicamente el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), del 26 al 28 de noviembre.

El concurso consistió en dos etapas. En la fase previa, los equipos enviaron por correo o plataforma digital un proyecto simulado que resolvía una problemática industrial. Esa propuesta sirvió como base para realizar, ya en Puebla, modificaciones y desarrollos adicionales como parte del primer ejercicio.

En total, los participantes se enfrentaron a cuatro retos que involucraron tecnologías de neumática, electroneumática y programación con PLCs, elementos clave de la automatización industrial contemporánea.

Participaron 12 equipos de instituciones de todo el país, entre ellas:

Universidad Tecnológica de Tehuacán

Universidad Anáhuac Mayab

Universidad del Valle de México–Toluca

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad La Salle Chihuahua

ESIME Azcapotzalco (IPN)

CETI Colomos

Universidad Veracruzana

Universidad Tecnológica de Camargo

“En esta emisión se obtuvo el tercer lugar con un equipo de la Universidad; la UACJ llevó dos equipos que obtuvieron el tercero y cuarto lugar”, comentó el Dr. Vidal.

Ambos equipos pertenecen a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El grupo que obtuvo el tercer lugar —campeón en la edición anterior— está próximo a egresar el siguiente semestre. El segundo equipo, conformado por estudiantes de sexto y séptimo semestre, fue llevado con el propósito de iniciar su proceso de formación y exponerlos a competencias de alto nivel.

Los proyectos desarrollados por las y los estudiantes responden a problemáticas propias del ámbito industrial: desde secuencias de programación para máquinas automatizadas, hasta sistemas de estiba de cajas o brazos robotizados capaces de paletizar componentes.

“Son ejemplos totalmente aplicables a los diferentes procesos de automatización en la industria”, detalló el académico.

El entrenamiento de los participantes estuvo a cargo de dos docentes: la doctora Alma Guadalupe Rodríguez Ramírez y el Dr. Luis Ricardo Vidal Portilla, quienes acompañaron a los equipos con asesoría técnica, práctica y metodológica.