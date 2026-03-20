El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó en el evento de la Central Business Association (CBA), realizado en el Centro de Convenciones de El Paso, donde destacó los avances y la transformación que vive la ciudad fronteriza en distintos rubros.

Durante su intervención, el edil señaló que su administración ha trabajado en ejes prioritarios como educación, deporte, obra pública, participación ciudadana y seguridad, con el objetivo de atender las principales necesidades de la población.

En materia educativa, resaltó el programa Cruzada por la Educación, mediante el cual se han entregado mochilas, loncheras y kits escolares a 588 mil estudiantes de mil 527 escuelas públicas, asimismo, informó que se han otorgado 96 mil 282 becas de equidad social a alumnos de nivel básico y medio superior.

En el ámbito deportivo, mencionó la construcción y rehabilitación de infraestructura, que incluye 34 canchas de fútbol, 20 gimnasios, 33 espacios de usos múltiples, 13 campos de béisbol y dos albercas, además, subrayó la edificación del Estadio 8 de Diciembre, el primer recinto público en más de cuatro décadas destinado a fútbol, atletismo y fútbol americano.

Respecto a la seguridad, indicó que de 2021 a 2025 se ha logrado una reducción del 35.6 por ciento en homicidios dolosos, cifra que, dijo, no se registraba desde hace más de 10 años en la ciudad.

El alcalde también destacó el impulso al Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide las obras a realizar en sus comunidades.

Señaló que Ciudad Juárez es el municipio que más invierte en este esquema a nivel nacional, con una participación ciudadana que ha crecido de 21 mil votantes en 2021 a más de 179 mil en su última edición, generando 552 proyectos de origen ciudadano.

Pérez Cuéllar enfatizó la importancia de mantener una relación cercana entre Ciudad Juárez y El Paso, promoviendo el diálogo, la cooperación y la cohesión entre ambas comunidades fronterizas.

Al finalizar, agradeció la invitación del alcalde de El Paso, Renard U. Johnson, así como de Tanny Berg, reiterando su disposición para fortalecer los lazos binacionales.

En el evento también estuvieron presentes la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño; el alcalde de Las Cruces, Erick Enríquez; así como el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, entre otras personalidades.