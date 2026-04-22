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Implementan reforestación en la UACJ en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra

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Desde el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), este 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, se refrendó el interés por el cuidado del medio ambiente y el compromiso con el fomento y la conservación de áreas verdes mediante trabajos de reforestación que sumó esfuerzos de estudiantes, personal administrativo, docente y funcionarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Los árboles fueron proporcionados por el vivero del ICB, que coordina el Programa de Biología y los participantes de esta actividad. También se recibieron donaciones del vivero municipal de Ciudad Juárez y la UACJ.

A partir de las 9:00 horas, las labores de reforestación iniciaron en los jardines frente al edificio Y, posteriormente, se continuaron labores en los del edificio C y terminaron en los espacios del D.

La suma de esfuerzos incluyó la participación de estudiantes de los programas de Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Médico Cirujano y Biotecnología, así como pasantes del programa de Médico Cirujano que prestan su servicio en el Centro de Atención Clínica y Simulación del ICB.

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También estuvieron presentes la maestra Tania Hernández, directora del ICB; maestro Abraham Aquino, jefe de la Unidad Administrativa; maestro Alfredo Hernández, jefe del Departamento de Veterinaria; Luz María Velasco, jefa del Centro de Atención Clínica y Simulación; Osbaldo Quintana, jefe de Extensión Universitaria; doctora Rebeca Portillo, coordinadora del Programa de Medicina; Claudia Hernández, coordinadora del Programa de Biotecnología; y Juan José Ramírez, coordinador de QFB.

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