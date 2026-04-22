El Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, anunció una bolsa de inversión aproximada de 655 millones de pesos destinada a seis nuevas obras de infraestructura vial y pluvial que serán ejecutadas en Ciudad Juárez durante este año.

Así lo dieron a conocer Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en la ciudad, y Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Ortiz Villegas destacó que estas obras se suman al paquete de infraestructura previamente anunciado por la administración estatal, subrayando que responden al interés de la gobernadora por fortalecer la movilidad y la seguridad vial en la frontera.

“Esta nueva bolsa de obras viene a apoyar directamente a Ciudad Juárez y se integra al esfuerzo que el Gobierno del Estado ha venido realizando para mejorar la infraestructura y la movilidad que tanta falta le hace a nuestra ciudad”, señaló.

Por su parte, Fernández Irigoyen informó que las seis obras fueron aprobadas por el Comité de Inversiones del Fideicomiso y serán sometidas en los próximos días al Comité Técnico para su validación final. Explicó que los recursos provienen de remanentes acumulados del propio fideicomiso, derivados de ejercicios anteriores.

Las seis obras aprobadas incluyen:

Paso inferior vehicular en Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, con una longitud aproximada de 320 metros. La obra requerirá la reubicación de un colector de la JMAS y un poliducto de PEMEX.

Paso superior vehicular en Paseo de la Victoria y Tío Borunda, con dos carriles por sentido y una longitud de 220 metros.

Paso superior vehicular en Paseo de la Victoria y Manuel Gómez Morín, con una longitud estimada de 333 metros.

Obra pluvial en Francisco Villarreal Torres y Paseo de la Victoria, para evitar inundaciones en temporada de lluvias mediante vasos de captación y pozos de absorción.

Sustitución de rejillas pluviales en la colonia Pradera Dorada, reemplazándolas por estructuras reforzadas para soportar tránsito pesado.

Renovación de rejillas viales en la zona de Insurgentes, con el objetivo de mejorar la seguridad vehicular.

Fernández Irigoyen indicó que los proyectos ejecutivos ya están en desarrollo y que la licitación pública se realizará en los próximos meses. Las obras están programadas para iniciar en agosto y concluir antes de que finalice la actual administración estatal.

La mayoría arrancará de manera simultánea, mientras que las sustituciones de rejillas podrían comenzar un par de meses después.

El director del Fideicomiso subrayó que los nuevos pasos superiores e inferiores buscan resolver conflictos viales en cruceros de alta carga vehicular, mientras que las obras pluviales atenderán puntos críticos de inundación.

“Se trata de mejorar la movilidad y la seguridad vial en zonas donde la necesidad es evidente”, finalizó.