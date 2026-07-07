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Localizan hielera y narcomanta dirigidas a supuesto ex policía municipal

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Esta tarde se registró una fuerte movilización policiaca en calles de la colonia Pradera Dorada luego de que fuera reportada una hielera y una narcomanta con un mensaje dirigido a un supuesto ex policía municipal.

Vecino de las calles Rancho La Joya y Rancho El Retiro, de la citada colonia, reportaron al número de emergencias 911, la localización de ambos objetos, reporte que fue confirmado por elementos municipales, quienes a su vez dieron parte a las autoridades investigadoras.

La manta contenía un mensaje con amenazas dirigido a Guillermo Trejo Rámirez, quien, de acuerdo al contenido, es un expolicía municipal al cual se acusa de un supuesto robo de droga propiedad de un grupo delictivo.
De acuerdo a quienes lograron observar la manta, en ella se podía leer:

“EXMUNICIPAL GUILLERMO TREJO RAMIREZ, TE PASASTE DE VERGA, TE PASASTE CON LOS 90 KILOS DE PERICO QUE TE ROBASTE TU Y LOS DOBLADOS TE LOS VAMOS A SACAR DEL CULO, PINCHI MARRANO AL TOPON ATTE WERO ROLEX, LOS CABRERA”

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De manera extraoficial, se dio que al interior de la hielera fue localizada una lengua, al parecer de res.

Al lugar arribaron elementos de las distintas corporaciones policías para resguardarla mientras se realizaba el levantamiento de evidencias.

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