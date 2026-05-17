–De 20 mil esperados a 3 mil asistentes

— Morena acusa boicot tras deslucida marcha

—Ariadna sin punch, ni mensaje en evento

–Operación marucampista pesó más que la guinda

–Andy se llevó el rechazo de los chihuahuenses

Sobre la marcha anti-Maru del sábado pasado, allá en chihuahuitas tierras, de lo más llamativo estuvo la cálida bienvenida que le dieron a Andy López en el aeropuerto. Apenas algunos reconocieron al hijo de AMLO, se le fueron encima con insultos y mentadas.

La verdad, dio pena ver cómo el junior salió corriendo, rodeado por sus guaruras, para subirse a la camioneta y desaparecer entre los gritos de la gente, que le reclamaba que no lo querían en Chihuahua.

Así de grande es el rechazo que Andy se ha ganado incluso entre el pueblo bueno y sabio, que ya le conoce bien sus lujos y esa falsa austeridad republicana que tanto predicaba su papá cuando era presidente.

También hay que decir que los panistas metieron mano para tratar de reventar el evento de Morena, desde donde estaban pidiendo juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Esperaban 20 mil almas, pero al final apenas juntaron unas 3 mil. La operación #YoConMaru, que incluyó de todo —videos de apoyo a la gobernadora desde la estructura del gobierno y del partido, bloqueos carreteros, mantas con mensajes contra el supuesto narco gobierno de Morena, además de una fuerte movida en medios y redes para pegarle a la marcha— terminó pesando más que la operación de los morenos. Hasta zanjas les dejaron en la avenida por donde iba a pasar la movilización.

También se notó el fastidio entre la raza acarreada de otros municipios y hasta de otros estados, sobre todo por el retraso en el arranque de la marcha: estaba programada para las 4:00, pero vino saliendo pasaditas las 5:00 de la tarde. Eso acabó molestando a muchos, que ya traían horas de camino y todavía tuvieron que chutarse un buen rato de pie antes de empezar a marchar.

Otra cosa que brincó fue el conato de bronca entre los mismos morenistas, que ni entre ellos se ponían de acuerdo sobre quién iba a subir a la plataforma para quedar en el presídium.

En términos políticos, Morena no logró su objetivo de atraer los reflectores nacionales hacia Maru Campos y hacia Chihuahua. Se quedaron cortos y, por eso, ahora acusan al gobierno estatal de boicotear y bloquear su movilización.

Ahora la narrativa del boicot le funcionará a Morena más como una justificación de Montiel para encubrir su incapacidad de organizar una movilización más sólida, aun cuando las encuestas colocan a Morena en una posición favorable rumbo a 2027 en el estado.

Además, los analistas y asistentes percibieron un discurso muy flojo y poco encendido por parte de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Su discurso parecía de dirigente de partido de un municipio de la sierra.