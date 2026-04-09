El director estatal del Conalep señaló que la desafiliación escolar es un fenómeno que afecta a nivel nacional, particularmente en los subsistemas de educación media superior La deserción escolar en el Conalep a nivel estatal se redujo en un ocho por ciento durante el último año, afirmó Omar Bazán Flores, director de dicho subsistema de educación media superior, quien destacó que la oferta de diversos incentivos educativos ha contribuido a que los jóvenes continúen sus estudios.

El director estatal del Conalep señaló que la desafiliación escolar es un fenómeno que afecta a nivel nacional, particularmente en los subsistemas de educación media superior. Omar Bazán precisó que de 2025 a 2026 se registró una reducción del 8 por ciento a nivel estatal, lo cual calificó como un logro significativo para la institución, al tiempo que reiteró el compromiso de seguir trabajando para disminuir aún más la brecha de deserción.

Bazán explicó que, especialmente durante el periodo vacacional de diciembre a febrero, los estudiantes permanecen fuera de las aulas y pueden tomar decisiones como incorporarse al mercado laboral o apoyar a sus familias, lo que incrementa el riesgo de abandono escolar. Sin embargo, aseguró que recientemente se ha logrado una disminución importante en la deserción dentro del Conalep, gracias a la implementación de distintos estímulos académicos y programas de acompañamiento Nosotros logramos que este semestre bajara considerablemente la desafiliación en todos los planteles; ha venido disminuyendo en Conalep y esto obedece a que estamos motivando a los jóvenes a través de sus certificaciones internacionales gratuitas, a través de que sus padres de familia ya son parte activa de la formación académica mediante la Escuela para Padres, y estamos trabajando en animar a los estudiantes a que concluyan su carrera técnica y su educación media superior”, destacó. Señaló que un aspecto fundamental ha sido el fortalecimiento del cuidado de la salud mental estudiantil, lo que impulsó la implementación de la Escuela para Padres, cuyos cursos se imparten los sábados en cada plantel. En estas sesiones, especialistas en psicología abordan temas como depresión y adicciones.

La finalidad es brindar herramientas a los padres de familia para identificar problemas emocionales y psicológicos en sus hijos, con el objetivo de brindarles acompañamiento oportuno y fortalecer su permanencia en el sistema educativo.