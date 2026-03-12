Conforme la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se acerca a su segunda semana, sin una ficha precisa para finalizarla, los miembros del Congreso, los medios de comunicación y el público preguntan cada vez más sobre el costo de los ataques estadounidenses contra la república islámica. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), solo las primeras 100 horas del conflicto tuvieron un costo de 3,700 millones de dólares, un aproximado de 891.4 millones de dólares al día.

Algunos de estos costos ya estaban presupuestados, pero la mayoría —unos 3,500 millones de dólares— no lo estaban, de acuerdo con el análisis. Estos costos adicionales probablemente requerirán financiación adicional del Departamento de Defensa, ya sea a través de una asignación suplementaria u otro proyecto de ley de conciliación, con la probable oposición del Partido Demócrata y de parte del Partido Republicano.

Las estimaciones se basan en la información hecha pública por el gobierno estadounidense. El CSIS señala que, a diferencia de otros conflictos en el Medio Oriente, en los que el Pentágono publicaba actualizaciones diarias de los ataques y compendios estadísticos regulares, el Departamento de Defensa liderado por Pete Hegseth ha publicado muy pocos detalles sobre las operaciones en curso contra Irán.

Las hojas informativas diarias de la dependencia enumeran los activos involucrados en la Operación Furia Épica y el número aproximado de objetivos alcanzados, pero proporcionan detalles limitados. Además, las declaraciones periódicas del secretario Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y del Comandante del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, proporcionan algo de contexto y cifras adicionales sobre las operaciones de los Estados Unidos y de la coalición. El cambio de las fuerzas estadounidenses hacia municiones menos costosas y la fuerte disminución de los lanzamientos de drones y misiles iraníes, que implicarán un uso menor de misiles defensivos, reducirán los gastos en el conflicto, de acuerdo con el documento.

Los costos futuros dependerán principalmente de la intensidad de las operaciones y de la efectividad de las represalias de Irán, que apuesta por una guerra de desgaste. Irán aseguró esté miércoles que se prepara para una guerra larga que ‘destruirá’ la economía mundial.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que el conflicto terminará ‘pronto’ y que ‘prácticamente no queda nada por atacar en Irán’, cuya población lleva doce días bajo las bombas. Los costos de las operaciones se ‘dispararían’ si la administración pusiera botas en el suelo en Irán, como los funcionarios han sugerido que podrían hacer, dijo Mark F. Cancian, un coronel retirado y un consejero senior del CSIS a la NPR.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citan a fuentes en el Congreso, el costo del conflicto puede ser mucho mayor a las estimaciones hechas por el CSIS. La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11,300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por

Se trata de una cantidad y una tasa de combustión de municiones mucho mayores de lo que se había revelado públicamente. Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Funcionarios de defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5,600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores. Esta cantidad es equivalente al presupuesto de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para el año fiscal 2026.

Además, el costo rebasaría con creces los gastos de la Operación Martillo de Medianoche contra las instalaciones nucleares de Irán en 2025, que costaron entre 2,000 y 2,250 millones de dólares en 2025, de acuerdo con el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown.

La presencia militar en la región este año parece ser aún mayor, ya que The Wall Street Journal informó en febrero que en las últimas semanas se habían trasladado más aviones estadounidenses a Oriente Medio que en cualquier otro momento desde 2003, cuando Irak lanzó Las operaciones en Irán ocurren después de que una acumulación similar de activos militares en Venezuela, que le costó al gobierno aproximadamente 31 millones de dólares por día, de acuerdo con otro reporte del CSIS.

La agencia Bloomberg informó en febrero que el precio total de las operaciones militares en la región probablemente había superado los 3,000 millones de dólares.