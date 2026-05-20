Xi y Putin consolidan una alianza firme en medio de tensiones globales

Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin reiteraron este lunes la solidez de la relación entre China y Rusia durante un encuentro en Pekín, donde destacaron que su cooperación se mantiene firme pese a las tensiones internacionales.

En la reunión, ambos mandatarios señalaron que la alianza estratégica avanza en ámbitos como la economía, la energía y la seguridad, al tiempo que coincidieron en la importancia de impulsar un orden mundial “más equilibrado”. La visita forma parte de la gira oficial de Putin, poco después de asumir un nuevo mandato presidencial.

Xi resaltó que el vínculo bilateral se ha convertido en un ejemplo de respeto mutuo y colaboración, mientras que Putin afirmó que la cooperación entre ambos países ha superado presiones externas y continúa siendo un factor de estabilidad regional.

Los gobiernos también manifestaron su intención de ampliar proyectos conjuntos en infraestructura, comercio y tecnología, así como reforzar su coordinación en organismos internacionales. Analistas consideran que este acercamiento responde al actual contexto geopolítico marcado por sanciones, disputas de influencia y reacomodos globales.

La visita del presidente ruso envía un mensaje claro sobre la unidad entre Moscú y Pekín en un momento en que las potencias occidentales siguen de cerca el fortalecimiento del eje euroasiático. Según ambos líderes, la cooperación bilateral seguirá profundizándose en los próximos meses.