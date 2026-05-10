Con el objetivo de reconocer a las madres como un motor importante de la familia y de la sociedad, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acompañó a la regidora María Dolores Adame Alvarado en el festejo del Día de las Madres realizado en Horizontes del Sur.



Durante el convivio, el alcalde reconoció la dedicación, el esfuerzo y la pasión con la que las madres atienden a sus familias y contribuyen a fortalecer la comunidad.



Las madres son el pilar de la sociedad porque en cada consejo buscan el bienestar de sus hijos



“Solo resta decir gracias por todo lo que hacen por sus hijas y sus hijos, porque así hacen patria y hacen comunidad”, expresó.



El Presidente Municipal también convivió con las asistentes y deseó que disfrutaran de la celebración.



La regidora Adame Alvarado comentó que el evento consistió en un desayuno y un espectáculo musical a cargo del Mariachi Oro Juvenil de la Dirección de Educación Municipal.



Mencionó que al convivio asistieron aproximadamente 300 madres de familia del sector.



Destacó que, en el marco del Día de las Madres, Ciudad Juárez reconoce a las mujeres que además de trabajar y contribuir a la economía, atienden a sus familias y desarrollan distintas profesiones.



Al evento acudieron el director de Centros Comunitarios, Luis Fernando