Por José Eduardo Borunda Escobedo

Existe un inventario de monumentos en nuestra ciudad. Labor que ha sido realizada por varios autores como Luis Ríos Martínez, Miguel García Saénz y/o Rogelio Valles Flores que merecen el reconocimiento por evaluar, describir y documentar los edificios y monumentos más emblemáticos de Ciudad Juárez.

Sin embargo, en días pasado se llevó a cabo el homenaje póstumo a los periodistas José María Torres Evans, Gabriel Simental Sánchez, Emilio Gutiérrez de Alba, Rubén Villalpando Moreno, Luis Ángel Covarrubias Navarro, Rubén Moreno Valenzuela, Gerardo Murillo Rodríguez y Federico Solano Jurado; así como a los recientes fotoperiodistas Gonzalo Carlos Flores y David Cruz Hinojos “El Gato” como testimonio de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ).

El lugar de la cita fue la Plaza del Periodista, lugar donde se ubican la rotonda en donde estarán los nombres grabados de los periodistas caídos y cuya numeraría nos indica que habrá más de 185 periodistas que desde el año de 1984 han sido puestos en reconocimiento a su labor informativa.

En el mismo lugar se encuentra un símbolo de la libertad de expresión, el monumento al “Papelerito” del artista José Guadalupe Díaz Nieto (1926 – 2013). La obra fue colocada en la avenida Ferrocarril en la época de José Reyes Estrada, presidente municipal de 1980 – 1983 a petición expresa de la APCJ. Dentro del catálogo de obras del artista, se encuentran la escultura de Fray García de San Francisco, la figura de Germán Valdés “Tin – Tan”, la escultura de Emiliano Zapata

En el año 2008 fue reubicada en la Plaza del Periodista junto al hemiciclo de los periodistas caídos. La reubicación fue en la administración de José Reyes Ferris, contaba con una fuente de aguas danzarinas, pero que desgraciadamente no se pudo mantener por la mala calidad del agua. Se ubica en las calles Constitución y avenida de los Insurgentes.

Actualmente se encuentra en remodelación después de actos vandálicos que sucedieron en el 2024 justo semanas después de la ceremonia luctuosa del aniversario 40 del asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón. La remodelación corre a cuenta de la administración 2024 – 2027 que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En este contexto, la figura del “Papelerito” simboliza esa libertad de expresión. El 30 de mayo de 1984, la APCJ salió a la plaza pública para protestar por el asesinato de Manuel Buendía. Convocados por el entonces presidente de la Asociación, Manuel González Arredondo, un grupo de periodistas partió del Hotel De Luxe, en el centro de esta ciudad, rumbo al monumento de “El Papelerito” en su antigua morada de la calle del Ferrocarril.

Desde entonces, se convirtió en el símbolo de la libertad de expresión. Los casos del asesinato de los profesionales del periodismo son difíciles de mencionar, Hermelinda (Linda) Bejarano León en 1988. Armando Rodríguez Carreón en el año 2008, así como los nombres de los compañeros Javier Moya Muñoz, Héctor Javier Salinas Aguirre asesinados en el año 2012 en Chihuahua capital y de Miroslava Breach Valducea en 2017. Se suman el de Carlos Santiago 2010, José Ramírez Puente 2000.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés, ha manifestado que “Las autoridades mexicanas no tienen un buen historial de arrestar y procesar a los responsables de atacar a la prensa…” la APCJ conmemora cada año el asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón, recuerda en ese mismo evento a los periodistas caídos. La APCJ celebra la entrega del premio anual de periodismo en el mes de junio para conmemorar el día de la libertad de expresión en Ciudad Juárez.