Por Carlos Angulo Parra

El llamado “Informe de Resultados” de la presidente Sheinbaum resultó ser una auténtica declaración de principios los cuales enuncio:

No se entregarán a los Estados Unidos a los políticos de morena implicados en sus acusaciones, a pesar de que ello represente violar el Tratado de Extradición que México tiene con los Estados Unidos.

Las personas imputadas por los Estados Unidos pertenecientes a los gobiernos de morena se les investigará en México y que si no encuentran evidencias de su probable responsabilidad no las entregarán a los Estados Unidos y, si las encuentran, únicamente se les juzgará en México.

Que la injerencia de los Estados Unidos en la imputación de funcionarios de morena puede considerarse en un “factor determinante” para los procesos electorales. Es decir, si morena pierde elecciones se considerará esa supuesta injerencia como causa para anular la elección, esto conforme a la recientemente aprobada reforma constitucional (Nota: esta reforma aún está pendiente de que exista una ley secundaria que la regule).

Como resultado de los principios antes enunciados, lo interesante del asunto es el claro rompimiento que la presidente hace para con la relación que México tiene con los Estados Unidos en materia de seguridad, mandándoseles un claro mensaje que dice:

Yo te entrego a las personas que yo quiera y no necesariamente a las personas que me pidas, sobre todo, si se trata de personas que están vinculadas al régimen de una manera cercana.

No quiero de ninguna manera operaciones en México de agentes que no sean mexicanos que dependan de mi directamente.

A mi no me importa que las operaciones de los narcotraficantes ligados a mi gobierno te afecten, porque ese es una asunto de soberanía que solo a mi gobierno compete.

Tengo muchos agravios contigo que no me haz resulto, derivados del tráfico de armas hacia México.

El límite que tú (Estados Unidos) tienes para mi colaboración con tu país es que no me tocas a las personas que son parte de mi régimen.

Consecuencias:

La clara actitud de la presidente Sheinbaum tiene para con los Estados Unidos nos puede traer como consecuencias varias cosas:

Una afectación a nuestra relación comercial con los Estados Unidos, sobre todo en este momento en que oficialmente han empezado las revisiones al T-MEC.

Estas afectaciones pueden consistir en aranceles adicionales, endurecimiento de reglas de origen, o, inclusive restricciones de comerciar ciertos productos mexicanos (lo que nos puede proteger de estas medidas es que ellas también pueden perjudicar a los Estados Unidos por la relación simbiótica que México tiene con los Estados Unidos).

Una intervención directa de los Estados Unidos para llevarse a los presuntos delincuentes, ya sea por vía de secuestro o por intervención militar directa tipo la que hubo en Venezuela.

Una gran desestabilización política en México que haga que el régimen endurezca sus ataques a la oposición.

Una guerra entre carteles del crimen organizado que se aprovechen de esta desestabilización.

Las especulaciones anteriores son terribles, pero puede esto suceder, por lo que debemos de estar preparados los mexicanos para afrontarlas.