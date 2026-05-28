— Maru Campos enfrenta persecución legal e institucional

–El caso Maru y la delgada línea entre legalidad y política

–Jáuregui tranquilo y confiado de recuperar sus fueros

La gobernadora Maru Campos se presentó ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, luego de recibir un citatorio para acudir por el caso de la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua.

Maru llegó arropada por la dirigencia nacional de su partido y por varias figuras reconocidas, como Jorge Romero, Ricardo Anaya, Elías Lixa, Germán Martínez, Federico Döring, Alessandra Rojo de la Vega, Mauricio Tabe, Daniela Álvarez y varios más. También estuvo ahí su abogado, Roberto Gil Zuarth.

En todo momento recibió muestras de apoyo y el mensaje fue claro: no estaba sola.

Los panistas están aprovechando este momento para presentar a la gobernadora de Chihuahua como víctima de los embates de Morena y, de paso, sacarle provecho político.

De entrada, Maru salió ante las cámaras y los reflectores de los medios nacionales para decir que la están persiguiendo con todo el aparato del gobierno de la 4T.

De su discurso fue claramente político y se rescatan las siguientes frases:

“En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal.”

“Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narco laboratorio.”

“Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme.”

“Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal.”

“Intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado.”

“Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona.”

“No estamos ante hechos aislados.”

“Estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura.”

“A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege.”

“Yo, por el contrario, respeto las instituciones y voy a enfrentar todos los procesos que quieran.”

“No le tengo miedo a la verdad. Le tengo respeto a la ley.”

“Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí.”

“Su gobernadora no se va a doblar.”

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Sobre el tema legal, el equipo de la gobernadora dejó clara una cosa: no reconoce que el Ministerio Público tenga facultades para someter a una gobernadora en funciones a un acto de investigación, ya sea como testigo o como imputada.

La ley lo deja claro, el Ministerio Público no puede, en ninguna circunstancia, investigar a una persona que está protegida por el fuero constitucional.

Los defensores de la gobernadora presentaron un escrito en el que señalan que el citatorio tiene inconsistencias serias. La principal, dicen, es que no deja claro qué información o dato relevante podría aportar la titular del Ejecutivo estatal al Ministerio Público.

Si desde el principio hubieran pedido la información por la vía correcta, seguramente no estarían en este punto. Entre autoridades, estas cosas normalmente se resuelven con colaboración, auxilio, requerimientos formales de información y diálogo institucional, porque para eso ya existen reglas claras. Pero eso nunca ocurrió según aseguraron los abogados de la gobernadora.

Para que no quedara duda de que sí atendieron el requerimiento, el consejero jurídico del estado de Chihuahua se presentó ayer, a las 10:00 de la mañana, en la delegación de la FGR en Ciudad Juárez para entregar el escrito.

Al mismo tiempo, el equipo legal de la gobernadora hizo lo propio en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

Lo hicieron así porque el propio citatorio señalaba que la comparecencia debía realizarse en Juárez, pero también indicaba que cualquier promoción, manifestación u objeción tenía que presentarse en la sede de la Ciudad de México, donde finalmente estuvieron.

Posteriormente, Maru Campos salió de este trámite —si se me permite llamarlo así— e hizo una declaración claramente política. Ella misma lo dijo, pero la pregunta es directa: ¿es una perseguida política?

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Desde la postura de su equipo, la gobernadora Maru Campos enfrentaba una serie de acciones que interpretaban como persecución política, penal y procesal sostenida en su contra.

Vale destacar que el pasado fin de semana, se entregó citatorio para que la gobernadora compareciera ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo. En el documento también se establecía que debía acudir acompañada de un abogado, ante la posibilidad de que su situación jurídica cambiara. Además, se presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político con la finalidad de buscar su remoción del cargo.

Días después, la gobernadora recibió un citatorio para una audiencia ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la que se discutiría la posible reapertura de una carpeta de investigación previamente cerrada. El asunto está relacionado con una imputación por secuestro en su contra, promovida por el senador chihuahuense Javier Corral.

De acuerdo con esa lectura, la secuencia de hechos muestra elementos que van más allá de una diligencia orientada únicamente a recabar información de la gobernadora dentro de una carpeta de investigación.

En menos de una semana, la gobernadora Maru Campos enfrentó una diligencia ante el Ministerio Público Federal, una solicitud de juicio político en el Congreso y una audiencia judicial para definir si se reabría una carpeta de investigación que ya había sido cerrada.

En ese contexto, la secuencia de hechos permitía advertir que efectivamente hay una perecuación política en contra de la gobernadora de Chihuahua.

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Mientras tanto aquí en juaritos, el exfiscal César Jáuregui compareció en la delegación de la Fiscalía General de la República. Llegó por la mañana, donde lo esperaban simpatizantes con pancartas y consignas de apoyo.

Tras aproximadamente dos horas y media de comparecencia en calidad de testigo, el exfuncionario salió y explicó ante los medios que respondió un cuestionario relacionado con la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narco laboratorio ocurrido días antes en la sierra de Chihuahua.

Jáuregui se mostró tranquilo y dispuesto a atender los requerimientos de la autoridad. Durante la cobertura, se registraron momentos de tensión entre reporteros y simpatizantes de distintos grupos políticos. Hubo empujones, golpes e intercambios de insultos en las inmediaciones del lugar.