H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de agosto de 2026 Con una visión de ciudad que apuesta por recuperar los espacios históricos y convertirlos en lugares para el disfrute de las familias, el alcalde Marco Bonilla inauguró el Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano, recuperando la Quinta Touché, en su apuesta por la cultura y la preservación del patrimonio de Chihuahua.

Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, el Gobierno Municipal realizó una restauración especializada de este inmueble emblemático del Centro Histórico, respetando su esencia arquitectónica y recuperándolo para ponerlo nuevamente al servicio de las y los chihuahuenses.

La intervención no solo permitió rescatar un inmueble con décadas de historia, sino que abrió la puerta a un nuevo espacio permanente para la promoción, difusión y conservación del arte, con instalaciones destinadas a recibir a artistas, estudiantes, investigadores, visitantes y familias.

El alcalde Marco Bonilla destacó que la recuperación de la Quinta Touché representa una manera de preservar la historia de Chihuahua mientras se construyen nuevos espacios para el presente y el futuro de la ciudad.

La Quinta Touché es, por sí misma, una obra de arte que, a partir de hoy, tendrá la misión de resguardar mucho más arte. Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, hicimos una restauración especializada que respetó la esencia histórica y el valor arquitectónico de este inmueble”, expresó Bonilla.

Resaltó también que durante décadas la Quinta Touché ha sido un símbolo de la riqueza arquitectónica de Chihuahua, cuyos muros y detalles resguardan parte de la historia de la ciudad. Por ello, señaló, su recuperación representa también una apuesta por darle nueva vida al Centro Histórico y acercar la cultura a las nuevas generaciones.

El nuevo museo lleva el nombre de Águeda Lozano, orgullosa chihuahuense cuya obra trascendió las fronteras de México y llegó hasta París y distintos escenarios internacionales. El alcalde reconoció la trayectoria de la artista y destacó cómo el paisaje chihuahuense ha sido una fuente permanente de inspiración en su obra: los bosques de la Sierra Tarahumara, los desiertos, los cerros azules, la intensidad de la luz y los horizontes de esta tierra.

Águeda Lozano agradeció al alcalde Marco Bonilla por impulsar la creación de este recinto y por continuar generando espacios que acerquen el arte a todas y todos.