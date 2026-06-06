En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas Hombres, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ubicaron fosas clandestinas y rescataron dos osamentas, en Ciudad Juárez.

Derivado de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, se obtuvo información para instrumentar una técnica de búsqueda lineal y en cuadrantes, en el predio que se localiza en el cruce de las calles Senderos Del Carmen y Prados de Hacienda, de la colonia Senderos de San Isidro.

Durante los trabajos que realizaron la mañana de este viernes de manera pedestre y a bordo de una cuatrimoto, se contó con el apoyo de un binomio canino K9, y se ubicaron dos fosas, de donde personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, rescataron dos osamentas, la primera estaba envuelta en cobija y la segunda tenía un short y tenis color negro.

Los esqueletos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en donde serán sometidos a los estudios antropológicos para determinar sexo, causa de muerte y tiempo estimado de fallecimiento.