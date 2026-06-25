Luto en el deporte, fallece a los 24 años la arquera olímpica Denisa Baránková tras ser atropellada

El deporte internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la arquera olímpica eslovaca Denisa Baránková, quien murió a los 24 años luego de sufrir un atropellamiento en Bratislava, capital de Eslovaquia.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el incidente ocurrió cuando un vehículo, presuntamente conducido por un hombre de 42 años, impactó a la atleta mientras transitaba por una zona urbana. En el mismo hecho también resultó lesionada una menor de edad.

Tras el accidente, Baránková fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde permaneció bajo atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida al día siguiente.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad deportiva internacional, especialmente en el ámbito del tiro con arco, disciplina en la que la joven destacaba como una de las figuras emergentes más prometedoras de Europa.

Baránková representó a Eslovaquia en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como una de las principales exponentes de su país. Además, había logrado resultados destacados a nivel internacional, incluyendo su participación en competencias de alto rendimiento que la posicionaron como una atleta en ascenso dentro del circuito mundial.

Tras confirmarse su muerte, distintas federaciones deportivas y organismos internacionales han expresado sus condolencias a su familia, colegas y a la comunidad del tiro con arco.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.