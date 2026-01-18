Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, lograron la detención de tres sujetos señalados como integrantes de una presunta banda de asaltantes, quienes serán investigados por su posible participación en robos con lujo de violencia, además de enfrentar cargos por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

La intervención ocurrió cuando agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Azteca, atendieron un reporte recibido al número comunitario del Distrito Poniente (656-493-35-87) en el que se alertaba sobre sujetos armados a bordo de un vehículo de la marca Nissan Versa, color rojo, modelo 2019, el cual se encontraba estacionado entre las calles Mexicas y Nahualtecos.

Al llegar al lugar ubicaron el automotor que era tripulado por tres sujetos, mismos que fueron abordados por protocolos de seguridad y al realizarles una inspección preventiva, localizaron entre los asientos un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, motivo por el cual se procedió a la detención de los tres individuos quienes dijeron llamarse Oscar C. P. de 48 años, Jesús Iván M. H. de 26 años y Jonathan Isaac A. L. de 30 años.

Cabe destacar que los ahora detenidos serán investigados por el delito de robo a casa comercial con violencia, ya que sus características físicas coinciden con las captadas en las cámaras de seguridad de diversos establecimientos que fueron víctimas de asaltos recientes, entre ellos una taquería, dos tiendas de conveniencia y una casa de cambio.

Previa lectura de derechos, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.