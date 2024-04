“No tengan miedo, dejen que el pueblo elija de manera libre y democrática”: Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez, Chih.- El licenciado Cruz Pérez Cuéllar, expresó su indignación y preocupación por el allanamiento violento perpetrado en la vivienda que habitaba junto a su familia, por parte de personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

En rueda de prensa, expresó que este incidente ha generado una ola de solidaridad por parte de la ciudadanía y de los regidores del H. Ayuntamiento de Juárez, quienes en todo momento manifestaron su apoyo incondicional coreando el grito: «¡No estás solo!».

Pérez Cuéllar denunció enérgicamente este acto como un intento de dañar su imagen y obstaculizar su participación en el proceso electoral.

«Este montaje tiene la intención de dañarnos electoralmente, nosotros vamos a trabajar y a defendernos, si ellos quieren abusar del poder, que lo hagan, yo no voy a dar un paso atrás, porque nunca lo he dado en mi vida», afirmó con determinación.

El incidente, ocurrido en la tarde de ayer martes, dejó en evidencia la urgente necesidad de mantener la integridad del proceso electoral. En este sentido, Pérez Cuéllar exigió a la Gobernadora del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía Anticorrupción que se mantengan al margen del proceso electoral y respeten la voluntad popular.

Más allá de las acusaciones y las acciones legales en curso, Pérez Cuéllar destacó la importancia de no tolerar el abuso y la violencia contra personas inocentes, como sus hijos.

«Ver cómo la mezquindad y lo más ruin de la política se cuela en los espacios más íntimos de nuestras vidas, me llena de impotencia y de tristeza», expresó con pesar.

En un llamado a la unidad y a la defensa de los valores democráticos, Pérez Cuéllar reafirmó su compromiso con Ciudad Juárez y su determinación de seguir luchando por una ciudad más segura y próspera.

Asimismo, instó a sus adversarios a respetar la voluntad del pueblo y a no temerle a la libre expresión de la ciudadanía en las urnas.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar pidió a los adversarios que dejen que el pueblo elija de manera libre y democrática, que no le tengan miedo al pueblo, pues lo que no se hace pensando en ellos, no sirve.