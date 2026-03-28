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Obtienen cuarta sentencia en contra de ex asistente de guardería ‘Techo Comunitario’; supera los 82 años de cárcel

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años y 10 meses de prisión, dictada en contra de Naomy Yamile R. P., por el delito de abuso sexual agravado.

El resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, para demostrar la responsabilidad penal de la sentenciada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que Naomy Yamile R. P., cometió el delito de índole sexual en contra de una menor de dos años de edad, en hechos registrados entre los días 22, 23, 24 o 25 de junio del año 2023, en el interior de la guardería denominada “Techo Comunitario”, ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, de Ciudad Juárez.

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Además, fue condenada a realizar el pago de 84 mil pesos por concepto a la reparación del daño.

Cabe mencionar que, Naomy Yamile R. P., ya purga otras tres sentencias: la primera de cinco años de prisión por el delito de abuso sexual; la segunda de 50 años de prisión por el delito de violación y la tercera, de 16 años y ocho meses de prisión, por el delito de violación agravada.

Con esta última sentencia que recibió, suma 82 años y seis meses que deberá permanecer en prisión por delitos sexuales en contra de menores de edad, además de ser condenada a cinco años de suspensión de ejercicio profesional.

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