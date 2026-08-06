Oficial: SEP alista acuerdo para regular las redes sociales en escuelas

El uso de dispositivos digitales y la situación legal de los planteles militarizados en México son los temas centrales de una nueva estrategia nacional en materia de enseñanza.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de los 32 estados del país acordaron abrir un debate en todo el territorio sobre el impacto de las tecnologías en los alumnos, al tiempo que definieron la ruta jurídica para regularizar las instituciones con enfoque militarizado.

Según lo publicado por el diario El Universal, estos consensos se alcanzaron durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsará esta agenda común con miras al ciclo escolar 2026-2027.

El proyecto busca generar un marco normativo claro en el uso de pantallas dentro del entorno escolar y garantizar la continuidad académica de miles de estudiantes que cursan sus estudios en planteles militarizados, ajustando dichos centros a los lineamientos de derechos humanos y valores cívicos.

A continuación, le compartimos el desglose punto por punto sobre el alcance de estos dos grandes proyectos y cómo impactarán en la comunidad escolar de todo el país.

La SEP convocó a la realización de foros de discusión estatales para analizar el impacto que tienen las plataformas digitales, los dispositivos inteligentes y las redes sociales en el rendimiento académico y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Los aspectos principales de esta iniciativa incluyen:

Foros de consulta: Espacios de análisis en las 32 entidades con la participación de especialistas, personal docente, madres y padres de familia.

Evaluación de medidas previas: Se analizarán los resultados de los estados que ya han implementado restricciones al uso de teléfonos celulares en los salones de clase.

Iniciativa de ley: El objetivo es recopilar experiencias y evidencias para tomar acuerdos conjuntos a finales de agosto, con el fin de presentar una propuesta formal ante los legisladores.

Durante la plenaria, las autoridades educativas abordaron la condición de las instituciones llamadas militarizadas. La postura oficial establece que este esquema no existe en la legislación educativa vigente en el país, por lo que requerirán un ajuste normativo para operar dentro de la ley.

Los puntos clave para la transición de estos planteles son los siguientes:

Proceso de regularización: Las escuelas que operan bajo esta modalidad no cerrarán de manera intempestiva; podrán regularizarse para ofrecer certeza jurídica a los estudiantes y a sus familias.

Modificación de modelos educativos: Deberán eliminar cualquier enfoque, práctica o referencia militar. En su lugar, adaptarán sus planes de estudio a modelos enfocados en la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, la seguridad y la empatía.

Compatibilidad institucional: Los registros y autorizaciones de estos centros serán revisados por cada estado para asegurar su alineación con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

El análisis para llevar a cabo esta transición jurídica y pedagógica se trabajó de manera coordinada entre la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con este acuerdo, los secretarios de educación de los estados donde operan planteles militarizados confirmaron su disposición para colaborar con el Gobierno Federal. El compromiso formal busca garantizar la validez oficial de los estudios de la matrícula actual y ofrecer un marco legal transparente a los padres de familia para el siguiente ciclo escolar.

ElImparcial