La automotriz Kia Motors invertirá en México 649 millones de dólares en una nueva línea de producción para Pesquería, Nuevo León, informó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.

La inversión se dará entre 2026 y 2028 para producir un vehículo eléctrico que se producía en Corea y se producirá en México para el mercado mexicano y de exportación.

Se hace ahora en México, arranca el 4 de agosto en Pesquería, Nuevo León”, dijo Ebrard Casaubón.

La inversión involucra 500 nuevos empleos para este año y mil 500 de 2027 a 2030.

Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico”, detalló.

El auto tendrá 27% de contenido nacional, el cual irá aumentando con el tiempo, destacó.

“Significa una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro País. Significa que esta empresa está viendo en México productividad y oportunidades de inversión”, indicó.

ElImparcial