La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, lanzó la Convocatoria para el Programa de Exposiciones Temporales 2027 del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y el Poliforum Cultural Universitario.

La convocatoria está dirigida a artistas y colectivos artísticos de México y el extranjero interesados en presentar proyectos expositivos que puedan formar parte de la programación cultural de ambos recintos durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2027.

Podrán participar artistas plásticos, visuales, fotógrafos, arquitectos, artesanos y profesionales de cualquier disciplina creativa, sin importar su trayectoria. Las propuestas podrán ser individuales o colectivas y deberán ser originales, con un avance mínimo del 80 por ciento al momento de su postulación. Asimismo, no deberán haberse exhibido previamente en la ciudad de Chihuahua, aunque sí podrán haber sido presentadas en otras localidades.

Los proyectos seleccionados deberán entregarse completamente terminados al menos 30 días antes de la inauguración de la exposición y las obras deberán presentarse listas para su montaje. Asimismo, las y los artistas seleccionados realizarán una retribución social, que podrá consistir en la donación de una obra para el acervo de la Pinacoteca Universitaria Leandro Carreón o en el desarrollo de una actividad académica relacionada con la exposición.

Las postulaciones deberán enviarse al correo: museografia@uach.mxcon el asunto “POSTULACIÓN A CONVOCATORIA 2026-B”, anexando un solo archivo PDF con la propuesta de exposición, imágenes de las obras, justificación del proyecto, semblanza curricular y datos de contacto.

La fecha límite para recibir propuestas será el domingo 23 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Las solicitudes serán evaluadas por un Comité Dictaminador, y los resultados serán notificados por correo electrónico y difundidos a través de las redes sociales de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información a través del correo: museografia@uach.mx al teléfono 614-238-2005, extensión 3378, o directamente con el coordinador de Museografía Universitaria, Mtro. Elías Calvillo Villegas.