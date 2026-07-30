Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Ángel de Jesús M. C., Juan José S. O. y José Manuel O. B., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo.

Agentes municipales atendieron un llamado recibido al número comunitario de Distrito Sur (656 247 03 05), en el cual reportaron un robo de cableado en el cruce de las calles Camino Viejo a San José y Diego de Alcalá, en el Residencial Las Bugambilias.

Al llegar al lugar del reporte se percataron de tres sujetos subiendo nueve rollos de cableado de cobre, el cual sustrajeron de una antena perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, por lo que, al no poder acreditarse como empleados de esta, fueron puestos bajo arresto.

Previa lectura de derechos, Ángel de Jesús M. C. de 25 años, Juan José S. O. de 29 años y José Manuel O. B. de 25 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.