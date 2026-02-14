Con el fin de crear vínculos en el desarrollo deportivo y formativo en adolescentes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), mediante la Subdirección de Deporte Interior, invita a jóvenes de entre 12 y 17 años a la Escuelita Formativa de Fútbol Indios UACJ, cuyos entrenamientos se llevarán a cabo de martes a jueves de las 16:00 a las 18:00 horas, en el campo de pasto sintético, así como en la canchas de fútbol bardas del Complejo Deportivo Universitario.

El doctor Gustavo Sierra Muñiz, subdirector de Deporte Interior de la UACJ, explicó que este proyecto forma parte de la estrategia institucional para consolidar una estructura sólida de desarrollo deportivo desde etapas tempranas.

“La intención es generar atletas que formen una identidad con la institución y que en el futuro aspiren a unirse al equipo representativo de fútbol de la UACJ”, señaló.

Formación con visión universitaria

De acuerdo con el funcionario universitario, la escuelita no se limita a la enseñanza técnica del deporte, sino que busca convertirse en un semillero de talento con identidad universitaria.

“Es una población muy interesante que está experimentando cambios mentales, físicos y emocionales. Es una oportunidad para que los padres integren a sus hijos en alguna actividad, en este caso el fútbol con instalaciones de primer mundo y entrenadores capacitados. De esta manera, tanto los padres como los jóvenes que vengan a participar en estas escuelas pueden estar seguros de que serán atendidos por manos expertas, con una buena organización y un buen desarrollo”, destacó.

El programa contempla trabajo diferenciado por categorías de edad, con sesiones estructuradas que atienden aspectos éticos, técnicos, tácticos y físicos acordes al desarrollo de cada grupo.

“Buscamos formar buenos ciudadanos, personas con valores, que, si el fútbol formativo se lo permite, se desarrollen al máximo. Luego, les damos la oportunidad de integrarse a una carrera universitaria que les permita una formación académica y un futuro prometedor”, precisó.

Infraestructura al servicio de la comunidad

Uno de los elementos que distingue al proyecto es el uso de instalaciones universitarias de alto nivel, como el campo de pasto sintético y la cancha de fútbol bardas del Complejo Deportivo Universitario, es que permitirá “practicar el fútbol correctamente, desarrollar muy buenos trabajos, adecuados a las capacidades y también con las personas adecuadas en este entrenamiento”, comentó el subdirector.

Las sesiones, que iniciarán oficialmente el 17 de febrero, se desarrollarán bajo la supervisión de entrenadores capacitados que forman parte del esquema deportivo institucional y profesional.

“Tengo formación como entrenador, como preparador físico, como árbitro profesional, como preparador físico. He trabajado con Bravos en las categorías inferiores, en la selección femenina, básicamente en todas las categorías del fútbol profesional. Ahorita estoy con el equipo representativo de la UACJ”, compartió.

Agregó que se sumará David Aponte, quien actualmente está trabajando con la Sub-19 en Bravos y otras personas se irán integrando gradualmente a medida que se desarrolle el proyecto, pero siempre buscando personal capacitado que tenga formación como licenciados deportivos, de directores técnicos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

“También será la oportunidad para estudiantes que actualmente están en estudiando en el Programa de Entrenamiento Deportivo e integrar poco a poco a alumnos de la Licenciatura en Nutrición, Psicología, y Terapia Física y Rehabilitación para formar un equipo multidisciplinar; bueno, es un ganar-ganar”.

Impacto social y proyección

Para la UACJ, la escuelita representará también una vía de vinculación con la comunidad juarense, al abrir espacios de formación accesibles y con respaldo académico.

“Todo se basa en la capacidad que tengamos de espacios, de instalaciones, y sí, debemos tener un límite, pero, al principio, no tenemos ningún problema. Podemos gestionar fácilmente grupos de 100 estudiantes. Así que, al principio, al menos este año, se proyecta que podremos trabajar adecuadamente en cuanto al número de participantes en este rango de edad. En el futuro, reduciremos las edades para integrar también a estudiantes de primaria, pero por el momento continuaremos con preparatoria”, afirmó.

Asimismo, no descartó que, conforme avance el proceso formativo, los equipos puedan participar en torneos locales o regionales como parte de su desarrollo competitivo.

“Empezaríamos primero con el trabajo de entrenamiento y luego los integraríamos en una liga o incluso podríamos hacer la misma liga y seguir aprovechando las instalaciones. Y luego buscaríamos torneos más competitivos. Pero sí, primero haríamos un trabajo de entrenamiento y, cuando exista una estructura, equipos que podamos llevar a competir localmente, buscaríamos las ligas más competitivas de la ciudad y los equipos formados se integrarían en estas ligas y torneos fuera de la ciudad”, subrayó.

Inscripciones abiertas y gratuitas

La escuelita formativa Indios UACJ mantiene abierta y gratuita su convocatoria, y los requisitos con los deben cumplir las interesadas e interesados es contar con el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Invitamos a los padres de familia a acercarse y conocer el proyecto. Somos una institución que apuesta por el deporte con responsabilidad y visión de futuro”, concluyó el doctor Gustavo Sierra Muñiz.