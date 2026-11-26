Por Martín de J. Takagui

Pareciera que se trata de una guerra interminable. La lucha contra el narcotráfico ya rebasa el cuarto de siglo de existencia y cientos de miles de muertos, en donde el gobierno y la sociedad mexicana son los derrotados, mientras que el crimen organizado permanece casi impune pues son unos cuantos a los que detienen y miles los que siguen operando el trasiego de drogas, de armas, la extorsión con todos los negocios sucios que los criminales conocen bien.

El sábado pasado, con apoyo de inteligencia de agencias de Estados Unidos el Ejército Mexicano armó un operativo multidisciplinario que dio como resultado la captura de Fausto Isidro Meza Flores, a quien se le acusa de ser el líder de los resquicios que quedan del cartel de los Beltrán Leyva, y de una de las facciones del cartel del Pacífico en Sinaloa, que es “La Mayiza”.

El operativo integrado por 361 uniformados de Fuerzas Especiales, Murciélagos, Lobos, de la Guardia Nacional, Fusileros Paracaidistas, Tropas de Infantería y Artillería seis helicópteros artillados cinco aviones de combate y dos aeronaves de transporte pesado, así como otro avión tripulado coordinando sus esfuerzos para la captura de uno de los considerados más importantes narcotraficantes del momento.

Ese es el tamaño de lo que necesitaron las fuerzas armadas para detener al también conocido como El Chapo Isidro, junto con dos de sus familiares que formaban parte del Cartel de Guasave, y a pesar de ese tan impresionante operativo, los criminales mataron a cuatro soldados, mientras que en el momento cayeron siete presuntos criminales que trataron de impedir que las fuerzas armadas se llevaran al líder criminal.

Y es que frente a tal cantidad de personal, vehículos blindados, aviones, helicópteros y equipos militares, el tal Chapo Isidro ni siquiera se movió, no hizo ningún disparo ni opuso resistencia a su captura, pero al salir de la casa de seguridad, las cosas cambiaron con la puesta en marcha del “Plan de Rescate” con el que los uniformados fueron atacados, con un poder de fuego tan grande que lograron matar a cuatro soldados.

Estamos en una condición de guerra, el operativo de rescate del nuevo chapo, dejó un saldo desastroso para los transportistas, pues se estima que entre 50 y 80 camiones y tráileres fueron incendiados en las carreteras que conectan a Guasave con otras poblaciones al norte de Sinaloa y sur de Sonora.

La guerra sigue después de 25 años, pues todo se inició a principios de este siglo, cuando el primer presidente de México no priista, Vicente Fox llegó al poder; pero fueron dos hechos importantes que desataron la proliferación de las drogas, el tráfico de armas y la violencia entre los grupos armados en una cruenta lucha por el control de los mercados y las rutas de traficantes hacia los Estados Unidos de América.

Fox dijo que iría por todos los narcotraficantes, pero nunca imaginó cuántos surgirían, pues comenzó por identificar y ubicar a los principales cabecillas del narcotráfico y cuando los fueron deteniendo, sus grupos criminales comenzaron a luchar entre sí por el control del trasiego, las rutas y los mercados.

La violencia se desató, pero al mismo tiempo ocurrieron los atetados terroristas en las torres gemelas de Nueva York, con lo que el presidente Bush decidió cerrar por completo las fronteras y la de México fue la que más sufrió, pues los cargamentos de cocaína, de heroína y mariguana que estaban destinados para los viciosos gringos, no pudieron pasar del otro lado del Río Bravo.

El problema se quedó en México, la droga tenía que venderse y se rompió aquel viejo pacto del que se decía existió en la época de los gobiernos priistas, en el sentido de que los cargamentos de droga procedentes de Colombia y Centroamérica pasaran con la condición de que ni un paquete de droga se abriera en territorio mexicano.

Las drogas tuvieron que venderse en México y se abrió el comercio en el mercado mexicano, un mercado que fue codiciado por los grupos criminales y que acabó por enfrentar a todos los pequeños grupos que surgieron cuando fueron cayendo los líderes del narcotráfico.

Desde entonces la violencia no ha visto una tregua, pues en 2006 llegó a la Presidencia Felipe Calderón quien tampoco supo hasta dónde iban a llegar sus intenciones de acabar con el narco, pues declaró la guerra al narcotráfico y éste se armó, al grado que corrompió si superpolicía Genaro Garcpia Luna hoy preso en una cárcel de Nueva York, por los cargos de narcotráfico.

Vino el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien durante sus seis años nadó de muertito y ni combatió ni acabó con la violencia, se la llevó tranquila, como vive hoy muy tranquilo gozando de la riqueza del pueblo de México, pero la violencia siguió creciendo.

Finalmente llegó la cuarta transformación con Andrés López Obrador, que lejos de combatir al narco les extendió sus brazos, con un saludo público a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y quien dio la orden de liberar al hijo del Chapo, después de que ya lo tenían amachinado, durante el famoso culiacanazo de 2019, pero argumentó que fue para evitar que hubiera inocentes muertos.

La violencia sigue y se dice que el de México es un narcogobierno, que Morena es un narcopartido, que hay diputados, senadores y gobernadores que son narcopolíticos y no hay forma de hacerse a un lado, pues hasta el presidente de Estados Unidos Donald Trump se los ha dicho con todas sus letras. “En México los narcos controlan y gobiernan”.