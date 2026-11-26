La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), avanza con los trabajos de instalación de la nueva línea de drenaje sanitario sobre la calle Yepómera, como parte de las obras para desviar el colector y permitir la construcción del paso inferior Las Torres-Talamás Camandari.

El ingeniero Juan Carlos Díaz, supervisor de Obra de la Dirección Técnica de la JMAS, informó que, después de aproximadamente mes y medio de trabajos, actualmente se realizan labores de limpieza y detalles de pavimentación en el cuerpo oriente de la vialidad, con el propósito de liberar la circulación en las próximas semanas.

“Es la continuación de los trabajos para desviar el colector de drenaje y seguir con la construcción del paso inferior. Ya traemos carpeta asfáltica desde la entrada de UTCJ, en el cruce de la calle Playa del Conchal, hasta el tramo del Bachilleres”, explicó.

Detalló que, el proyecto contempla la instalación de 998 metros lineales de tubería de PVC de 16 pulgadas de diámetro, de los cuales, únicamente quedan pendientes 140 metros sobre el cuerpo poniente de la calle Yepómera y 90 metros en el área de Playa del Conchal.

“Hemos trabajado incluso los fines de semana para avanzar y poder abrir la circulación lo antes posible, ahorita nos encontramos realizando labores de limpieza en la zona y continuar con los trabajos pendientes”, añadió.

Destacó que, durante el desarrollo de la obra se ha mantenido habilitada la doble circulación por el cuerpo poniente, permitiendo el acceso a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Colegio de Bachilleres y las empresas maquiladoras de la zona.

Se estima que la instalación de la totalidad de la tubería quede concluida en las próximas semanas.

La JMAS agradece la paciencia y comprensión de los automovilistas y vecinos del sector durante el desarrollo de estos trabajos.