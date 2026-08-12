A decir verdad / Retos peligrosos en niños y niñas

Por Rubén Iñíguez

Las redes sociales han demostrado ser una herramienta extraordinaria para aprender, comunicarse y entretenerse, pero también se han convertido en un escaparate donde la búsqueda de popularidad muchas veces vale más que el sentido común. Hoy, un nuevo reto viral relacionado con un juguete antiestrés ha dejado a varios niños con quemaduras de segundo y hasta tercer grado, recordándonos que un video de apenas unos segundos puede terminar en una tragedia que marque una vida para siempre.

Lo más preocupante es que este tipo de desafíos suele presentarse como algo inofensivo. En esta ocasión, el reto consiste en calentar en el horno de microondas un juguete diseñado para aliviar la ansiedad, provocando que el gel contenido en su interior alcance temperaturas extremadamente altas y pueda explotar. Lo que para algunos usuarios representa una oportunidad de obtener miles de reproducciones, para otros significa largas hospitalizaciones, cirugías y un dolor físico y emocional difícil de superar.

El caso de la niña de siete años en Estados Unidos, quien sufrió quemaduras tan severas que tuvo que ser inducida al coma y recibir injertos de piel, es un llamado de atención para todo el mundo. A ello se suma el caso de otra menor en Reino Unido que también terminó con lesiones graves al intentar imitar lo que vio en internet. Ningún “me gusta” ni ningún número de seguidores justifican poner en riesgo la vida de un menor.

El problema va mucho más allá de un simple juguete. Vivimos en una época en la que los algoritmos premian lo llamativo y lo extremo, mientras que los niños, por su curiosidad natural, aún no cuentan con la madurez suficiente para medir las consecuencias de lo que observan en una pantalla. Para ellos, si alguien más lo hizo y recibió reconocimiento, pareciera que también pueden hacerlo sin peligro.

Por eso, la responsabilidad no puede recaer únicamente en los menores. Los padres de familia deben involucrarse mucho más en la vida digital de sus hijos, conocer qué plataformas utilizan, qué contenidos consumen y, sobre todo, mantener una comunicación constante que les permita preguntar antes de imitar cualquier reto que encuentren en internet. La supervisión no debe entenderse como desconfianza, sino como una medida de protección.

También las plataformas digitales tienen una responsabilidad importante. No basta con eliminar contenidos cuando ya se han vuelto virales y han provocado lesiones. Es indispensable fortalecer los mecanismos para detectar y limitar la difusión de videos que incentiven conductas peligrosas, especialmente cuando están dirigidos o son fácilmente accesibles para niñas, niños y adolescentes.

Las escuelas y las autoridades de salud también pueden desempeñar un papel fundamental mediante campañas permanentes de educación digital. Enseñar a identificar información riesgosa, fomentar el pensamiento crítico y explicar las consecuencias reales de estos desafíos puede salvar vidas. La alfabetización digital debe ser tan importante como cualquier otra materia que se enseña en las aulas.

Cada generación enfrenta riesgos distintos, y hoy uno de los más grandes se encuentra en la pantalla de un teléfono celular. La tecnología no es el enemigo; el verdadero peligro aparece cuando la falta de orientación, la presión social y el deseo de obtener aprobación en redes sustituyen al criterio y la prudencia. Evitar que más niños sufran lesiones graves dependerá de la capacidad de las familias, las escuelas, las autoridades y las propias plataformas para actuar antes de que el siguiente reto viral cobre una nueva víctima.