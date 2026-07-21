El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, informó sobre los avances de diversos proyectos de infraestructura que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, además de anunciar las obras que serán licitadas en las próximas semanas para fortalecer la movilidad, los espacios públicos y los servicios urbanos.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, dio a conocer que continúan los trabajos de construcción de los puentes peatonales en el distribuidor vial Talamás Camandari-Mascareñas y en el arroyo Tapioca, obras que brindarán mayor seguridad a las y los peatones. Asimismo, avanzan los trabajos de rehabilitación de los puentes del Viaducto, los cuales resultaron dañados por accidentes y el paso del tiempo.

El funcionario informó que entre las próximas obras destaca la construcción del puente vehicular en el cruce de Cuatro Siglos y Valle del Sol, cuya licitación ya se encuentra en proceso y permitirá mejorar la circulación en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

Indicó que también avanza el proceso para la segunda etapa del Rastro Municipal, la cual contempla el equipamiento necesario para poner en funcionamiento las instalaciones, luego de concluir la obra civil desarrollada durante la primera fase.

Señaló que en las próximas semanas iniciará el proceso de licitación para la segunda etapa del Parque Norponiente, donde se ejecutará la obra civil del proyecto. También se contempla la construcción de un auditorio en la Biblioteca Bonanza, un auditorio en el edificio del SNTE y la rehabilitación de la Plaza de Armas, con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y culturales.

En materia de imagen urbana, destacó que ya comenzaron los trabajos de rehabilitación de los camellones de la avenida Tecnológico, en los tramos comprendidos del Aeropuerto al bulevar Zaragoza y de la glorieta del Kilómetro 20 hacia el Kilómetro 1, dando continuidad al programa de mejoramiento urbano que el Municipio desarrolla en esa vialidad.

González García informó que continúan los programas de fresado y recarpeteo, construcción de calles y domos, así como las obras correspondientes al Presupuesto Participativo 2026, que contempla una inversión cercana a los 400 millones de pesos para proyectos de pavimentación, parques, escuelas e infraestructura comunitaria.

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura pluvial, el Municipio prevé destinar alrededor de 10 millones de pesos para la construcción de nuevos pozos de absorción, además de continuar con el mantenimiento de los existentes para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Finalmente, el director de Obras Públicas destacó que el programa permanente de bacheo continúa en distintos sectores de la ciudad y anunció que en los próximos días iniciarán trabajos intensivos de rastreo y nivelación de calles de terracería en el suroriente y norponiente de Juárez, donde se contempla intervenir de manera simultánea hasta en nueve frentes de trabajo.