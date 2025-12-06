Ciudad Juárez.– Con el objetivo de combinar el deporte con la solidaridad, el Club Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo este sábado 6 de diciembre la “Carrera con Causa” en el Parque Central, una actividad que buscó recaudar ropa de invierno, juguetes, alimentos y materiales escolares para apoyar a la comunidad más vulnerable.

@juareznoticias.com Kilómetros de ayuda: la SSPE activa maratón para apoyar a casas hogares

Desde temprana hora, decenas de participantes llegaron a la entrada principal del parque, donde se habilitó el registro. En lugar de una cuota económica, los corredores entregaron artículos como chamarras, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, juguetes, lápices y libros para colorear, todo con el fin de destinarlos posteriormente a casas hogares de la ciudad.

La dinámica, organizada por el Club Centinela como parte de sus actividades comunitarias, incentivó la participación con un premio para el primer lugar, lo que atrajo a corredores y a sus familiares y amigos que se sumaron para apoyar.

Todo lo recaudado será entregado en próximas jornadas de ayuda, reforzando el compromiso de la corporación con las causas sociales y la población más necesitada.