La Secretaría de Turismo invita a la población a aprovechar el periodo vacacional decembrino para descubrir los principales atractivos turísticos del estado, que incluyen pueblos mágicos, ciudades históricas, paisajes naturales y espacios culturales.

Chihuahua cuenta con cinco Pueblos Mágicos, entre los que destaca Creel, destino que ofrece un ambiente apacible, comercio de artesanías rarámuri, servicios turísticos de distintas categorías y múltiples actividades de naturaleza y aventura.

En la zona se encuentran el Valle de los Monjes, Valle de los Hongos, Valle de las Ranas y el Lago de Arareko, rodeado de bosques de pino-encino, donde se pueden realizar excursiones, cabalgatas y senderismo.

Dentro de las Barrancas del Cobre, el Parque Barrancas, ubicado en Divisadero, cuenta con atracciones como el teleférico, tirolesas, Vía Ferrata, puentes colgantes y el ZipRider, considerado uno de los más largos del mundo.

Otro de los Pueblos Mágicos es Batopilas, cuyo descenso en el fondo de las barrancas ofrece vistas panorámicas únicas. Entre sus sitios de interés se encuentran la mansión de Alexander Shepherd, el museo Entraña de Plata, la misión de Satevó y diversos miradores.

Casas Grandes, también Pueblo Mágico, alberga la Zona Arqueológica de Paquimé, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este sitio prehispánico destaca por su planeación urbana, sistemas hidráulicos y arquitectura de varios niveles.

La visita se complementa con el Museo de las Culturas del Norte, el cercano pueblo alfarero de Mata Ortiz y la comunidad de Colonia Juárez, conformando una experiencia cultural, histórica y artesanal.

En la Sierra Tarahumara, Guachochi conserva una profunda identidad rarámuri y es punto de acceso a impresionantes paisajes naturales. Uno de sus mayores atractivos es la Barranca de Sinforosa, una de las más extensas y profundas de México, con miradores como Cumbres de Sinforosa y Cumbres de Huérachi.

Hidalgo del Parral destaca por su legado minero, histórico y cultural. Sus calles albergan más de 600 monumentos históricos, templos y casonas. Es un destino ideal para recorrer museos, sitios históricos y disfrutar de su arquitectura colonial.

La ciudad de Chihuahua, capital del estado, ofrece una amplia oferta cultural, histórica y contemporánea. Entre sus principales recintos se encuentran la Catedral Metropolitana, Casa Chihuahua, el Museo de la Revolución Mexicana, Quinta Gameros y el Centro de Arte Contemporáneo.

Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, combina desarrollo industrial, oferta cultural y turismo familiar. Destacan espacios como el Museo de la Revolución en la Frontera, el museo interactivo La Rodadora, así como áreas naturales como las Dunas de Samalayuca.

Además, la dependencia estatal invita a conocer los Pueblos Tradicionales de Chihuahua, como Valle de Allende, Guerrero, Rosales, Jiménez y Riva Palacio, donde se preservan costumbres, arquitectura y un profundo sentido de identidad local.

Por otro lado, el municipio de Madera se presenta como un destino ideal para la temporada invernal, reconocido por su clima frío, paisajes boscosos y entorno natural.