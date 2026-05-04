La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión, dictada en contra de Aarón Omar A. H., tras ser declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado, que cometió el 21 de mayo del 2025, en Ciudad Juárez.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que Aarón Omar A. H., agredió con un arma blanca a Gerardo M. R., provocándole la muerte por laceración pulmonar.

El delito por el que fue juzgado, ocurrió en un domicilio del cruce de las calles Luis Cárdenas Durán y Soneto 156, de la Colonia Olivia Espinoza, siendo detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, impuso la sentencia privativa de la libertad que purgará Aarón Omar A. H., en el Cereso número tres.