lunes, mayo 4, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Pagará con 35 años en la cárcel por asesinato de un masculino en la colonia Olivia Espinoza
Portada

Pagará con 35 años en la cárcel por asesinato de un masculino en la colonia Olivia Espinoza

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión, dictada en contra de Aarón Omar A. H., tras ser declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado, que cometió el 21 de mayo del 2025, en Ciudad Juárez.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que Aarón Omar A. H., agredió con un arma blanca a Gerardo M. R., provocándole la muerte por laceración pulmonar.

El delito por el que fue juzgado, ocurrió en un domicilio del cruce de las calles Luis Cárdenas Durán y Soneto 156, de la Colonia Olivia Espinoza, siendo detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, impuso la sentencia privativa de la libertad que purgará Aarón Omar A. H., en el Cereso número tres.

banner
You Might Also Like

You may also like

Repavimenta la JMAS la avenida Valentín Fuentes tras culminar la reparación del...

“Llévenme de vuelta a mi país”: pide Joaquín “El Chapo” Guzmán

Envía García Harfuch poderoso mensaje a Sinaloa; No nos vamos a retirar:...

Coloca la JMAS pavimento nuevo en la avenida Valentín Fuentes tras culminar...

Así viven: levantan refugios con llantas y cartones

Realizan el 3er Concurso Nacional de Danza Folklórica “Paso del Norte”