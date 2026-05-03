Con la participación de agrupaciones provenientes de distintos puntos del país, se llevó a cabo el 3er Concurso Nacional de Danza Folklórica “Paso del Norte”, teniendo como sede el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN) y contando con la colaboración del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

El evento fue organizado por Ballet Folclórico Makawi en coordinación con Promociones y Producciones Cristian Ramírez, consolidándose como una de las plataformas más importantes para la difusión de la danza tradicional en la región fronteriza.

En representación de la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, acudió la directora de Desarrollo Cultural, Jazmín Gallegos, quien reconoció el desempeño de las y los participantes en el escenario.

“Felicidades a todos y a todas las participantes que lo han dado todo en este escenario; aplaudo la manera en que manejan los tiempos, los cambios de vestuario y todo lo que implica, no solo la memoria de la danza”, expresó la funcionaria.

Asimismo, destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de expresiones artísticas. “El arte sana el corazón, la mente y el cuerpo; además, pararse en un escenario no es nada fácil”, agregó.

En su tercera edición, el concurso reúne a participantes de diversos estados de la República y ofrece una bolsa de premios superior a los 300 mil pesos.

De acuerdo con los organizadores, el evento ha registrado una asistencia récord, con delegaciones provenientes de municipios como Cuauhtémoc, Jiménez y Buenaventura, así como de entidades como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Jalisco.

Las competencias contemplan categorías de danzas autóctonas, así como grupos infantiles, juveniles y adultos, promoviendo la participación de bailarines en distintas etapas de formación.

Las actividades continúan este domingo con el Concurso Nacional de Polkas, donde se presentarán representantes de seis estilos del norte del país: Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila y Chihuahua.

El desarrollo de este tipo de encuentros también refleja el crecimiento de la danza folklórica en Ciudad Juárez, donde actualmente existen agrupaciones en distintos niveles educativos, centros comunitarios, grupos de adultos mayores y colectivos independientes, fortaleciendo la vida cultural de la ciudad mediante el trabajo conjunto entre organizadores y autoridades culturales.