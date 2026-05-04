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Coloca la JMAS pavimento nuevo en la avenida Valentín Fuentes tras culminar la reparación del sistema de drenaje

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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que concluyeron los trabajos de reparación de pavimento en la avenida Valentín Fuentes, casi en el cruce con la calle Rivera Lara, luego de la intervención realizada para mejorar la infraestructura de drenaje en la zona.

Estas acciones forman parte de la reposición de la vialidad tras la instalación de 70 metros de tubería nueva de alcantarillado, así como la conexión de 15 descargas domiciliarias en beneficio de los habitantes de la colonia Las Margaritas.

El ingeniero Alejandro Oruña, supervisor de bacheo de la JMAS, detalló que para la rehabilitación del tramo intervenido se colocaron 360 metros cuadrados de carpeta asfáltica, trabajos que se encuentran en su etapa final.

“Actualmente estamos concluyendo la colocación de asfalto y se tiene previsto reabrir la vialidad a la circulación vehicular a partir de las 4 de la tarde de este lunes”, señaló.

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Con esta obra, la JMAS mejora el servicio de saneamiento en el sector, al sustituir un colector que ya había cumplido su vida útil, lo que permitirá un funcionamiento más eficiente del sistema de drenaje.

La JMAS agradece a la ciudadanía su comprensión durante el tiempo que permaneció cerrada la vialidad, reiterando su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en beneficio de las familias juarenses.

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