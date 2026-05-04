La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que concluyeron los trabajos de reparación de pavimento en la avenida Valentín Fuentes, casi en el cruce con la calle Rivera Lara, luego de la intervención realizada para mejorar la infraestructura de drenaje en la zona.

Estas acciones forman parte de la reposición de la vialidad tras la instalación de 70 metros de tubería nueva de alcantarillado, así como la conexión de 15 descargas domiciliarias en beneficio de los habitantes de la colonia Las Margaritas.

El ingeniero Alejandro Oruña, supervisor de bacheo de la JMAS, detalló que para la rehabilitación del tramo intervenido se colocaron 360 metros cuadrados de carpeta asfáltica, trabajos que se encuentran en su etapa final.