Esta tarde se llevó a cabo un operativo donde participaron diversas autoridades de la Fiscalía General del Estado, en una vivienda de la colonia Ampliación Aeropuerto y donde se tenían personas migrantes secuestradas.

El operativo policiaco se realizó en un predio de las calles Cuarta y Chihuahua, de la colonia Ampliación Aeropuerto, y cuya zona fue acordonada y resguardada mientras se realizaban diligencias en la vivienda señalada.

De acuerdo a los primeros informes, nueve personas fueron rescatadas y de las cuales se indicó que se pudiera tratar de migrantes mientras que otras tres fueron detenidas y de quienes podría tratarse de personas que se dedican a traficar personas.

Asimismo, trascendió que la mayoría de las personas se trata de masculinos mientras que también se encontraba una mujer, sin que hasta el momento se diera a conocer su estado migratorio.

Por el momento no se ha confirmado información sobre este operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles así como el estado de salud y condiciones de los presuntos migrantes.