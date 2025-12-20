Inicio » Vinculado a proceso a asesino de su propia esposa en Batopilas
Chihuahua

Vinculado a proceso a asesino de su propia esposa en Batopilas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Pedro C. M., por el feminicidio de su esposa Rufina G. L., cometido el 11 de noviembre del presente año, en la localidad de Huizuchi, municipio de Batopilas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado intervino en una discusión entre una vecina y su esposa, a quien golpeó y posteriormente le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

Con sólidos datos de prueba, esta representación social acreditó la probable responsabilidad de Pedro C. M., por lo que un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés Río conocedor de la causa penal, resolvió su situación jurídica.

Asimismo, el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Gracias al trabajo de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.

