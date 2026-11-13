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Participan más de 3 mil estudiantes en Eventos Cívicos y Culturales de Secundarias Generales en la Región Norte

by JRZnoticias
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Con más de 3 mil estudiantes de seis zonas escolares, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo la inauguración de la 44.ª edición de los Eventos Cívicos y Culturales de Secundarias Generales de la Región Norte, encuentro que promueve la formación integral del alumnado.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el director de Educación Secundaria y Superior, José López Loya, acompañado por el subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, y el subdirector de Servicios Regionales de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en la Zona Norte, Jorge Antonio Martínez Quezada.

Durante el evento se rindió un reconocimiento a la maestra Carlota Amalia Molinar Lucero, cuyo nombre fue otorgado a esta edición en homenaje a su trayectoria y aportaciones a la educación.

Las seis zonas escolares estuvieron representadas por contingentes de 50 alumnos, quienes formaron parte de la ceremonia inaugural de este encuentro.

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Las autoridades destacaron que estas actividades fortalecen la identidad escolar, el respeto a los símbolos patrios, la convivencia y el desarrollo de habilidades entre las y los adolescentes.

Asimismo, reconocieron la labor del personal directivo, docente y de supervisión en la organización de esta 44.ª edición, que da continuidad a una tradición educativa.

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