Con más de 3 mil estudiantes de seis zonas escolares, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo la inauguración de la 44.ª edición de los Eventos Cívicos y Culturales de Secundarias Generales de la Región Norte, encuentro que promueve la formación integral del alumnado.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el director de Educación Secundaria y Superior, José López Loya, acompañado por el subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, y el subdirector de Servicios Regionales de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en la Zona Norte, Jorge Antonio Martínez Quezada.

Durante el evento se rindió un reconocimiento a la maestra Carlota Amalia Molinar Lucero, cuyo nombre fue otorgado a esta edición en homenaje a su trayectoria y aportaciones a la educación.

Las seis zonas escolares estuvieron representadas por contingentes de 50 alumnos, quienes formaron parte de la ceremonia inaugural de este encuentro.

Las autoridades destacaron que estas actividades fortalecen la identidad escolar, el respeto a los símbolos patrios, la convivencia y el desarrollo de habilidades entre las y los adolescentes.

Asimismo, reconocieron la labor del personal directivo, docente y de supervisión en la organización de esta 44.ª edición, que da continuidad a una tradición educativa.