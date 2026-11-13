La diputada federal Paloma Domínguez Ugarte, junto con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer la participación del Congreso de la Unión en las decisiones relacionadas con el comercio exterior.

Actualmente, la Constitución permite que el Ejecutivo Federal modifique aranceles y establezca restricciones a las importaciones y exportaciones cuando existan situaciones que requieran una respuesta urgente. Sin embargo, la propuesta advierte que estas facultades, concebidas como extraordinarias, se han utilizado de manera cada vez más habitual, reduciendo la intervención del Poder Legislativo.

Ante ello, la iniciativa plantea que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en esta materia sean informadas y revisadas por el Congreso durante el periodo de sesiones inmediato posterior a su publicación.

Además, propone que, cuando las medidas tengan una vigencia superior a un año calendario, el Ejecutivo presente una iniciativa para que el Congreso determine si deben incorporarse de manera permanente a la legislación nacional.

Con esta reforma no se busca impedir que el Gobierno Federal responda oportunamente a situaciones económicas urgentes, sino garantizar que las decisiones de largo plazo cuenten con la participación y supervisión del Poder Legislativo.

La propuesta también busca ofrecer mayor certeza jurídica a las empresas, productores y sectores económicos que participan en el comercio internacional, evitando que las reglas que regulan sus actividades dependan exclusivamente de decisiones del Ejecutivo.

Para una entidad fronteriza como Chihuahua, donde el comercio exterior y la actividad exportadora tienen un papel fundamental en la economía, contar con reglas claras y estabilidad jurídica resulta especialmente importante.

Con esta iniciativa, los legisladores del PRI buscan fortalecer el equilibrio entre poderes, recuperar las facultades constitucionales del Congreso y garantizar que las decisiones comerciales del país se adopten con responsabilidad, transparencia y apego a la Constitución.