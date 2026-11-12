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Busca PAN evitar errores del pasado en selección de candidatos para 2027: Marcelo Torres

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El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Marcelo Torres, afirmó que uno de sus principales objetivos será mantener la unidad interna y generar acuerdos entre los distintos liderazgos del partido de cara a las elecciones de 2027.

Durante una rueda de prensa, el también diputado federal señaló que las experiencias electorales de otras entidades, particularmente las vividas en Coahuila, deben servir como referencia para evitar conflictos y equivocaciones en la definición de candidaturas.

Indicó que su trabajo como delegado estará enfocado en generar condiciones de confianza y diálogo entre los grupos políticos del panismo chihuahuense, al considerar que la cohesión partidista debe construirse mediante acuerdos y no mediante imposiciones.

“La confianza no se impone, la confianza se construye. La unidad se construye de la mano con todas y con todos”, expresó.

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Torres reconoció que asumir esta responsabilidad en Chihuahua representa un reto importante, debido a que Acción Nacional gobierna actualmente la entidad. Asimismo, mencionó que mantiene relación desde hace varios años con distintos actores políticos del estado, entre ellos el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

Aseguró que su experiencia en otros procesos de organización partidista le permitirá contribuir a una selección de candidatos que responda a las condiciones políticas y electorales de cada municipio.

“Todas las historias del pasado me sirven para no equivocarnos, para tomar las mejores decisiones”, manifestó.

El delegado consideró que el PAN cuenta con suficientes perfiles para competir por los distintos cargos de elección popular y manifestó su confianza en alcanzar consensos para definir las candidaturas a las 67 presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

También descartó llegar con compromisos hacia determinados grupos o aspirantes, al señalar que su responsabilidad será facilitar los acuerdos y fortalecer al partido, sin favorecer intereses particulares.

“Yo no tengo compromisos personales con grupos, ni con posiciones, tampoco tengo compromiso con un cargo. Al contrario, vengo a aportar”, puntualizó.

Finalmente, explicó que la definición de las candidaturas requerirá evaluar tanto las capacidades y trayectorias de los aspirantes como el contexto político de cada región, con el propósito de elegir perfiles competitivos para la contienda electoral de 2027.

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