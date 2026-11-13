El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) llevó a cabo la Gala de Campeones 2026, en la que reconoció el esfuerzo, la dedicación, y los logros de las y los atletas chihuahuenses que resultaron medallistas en la Olimpiada Nacional 2026.

En el encuentro se hizo un reconocimiento especial a Erick Portillo, atleta cuauhtemense de la disciplina de salto de altura, quien recibió este año el Premio Nacional del Deporte por los triunfos alcanzados a nivel internacional

Además se reconoció el desempeño de las y los integrantes de los representativos de breaking, beisbol, basquetbol, rodeo, raquetbol y ajedrez, entre otros deportes, quienes se posicionaron en los primeros sitios en dicha justa deportiva.

La directora del ICHD, Teporaca Romero, destacó el esfuerzo de cada uno de los jóvenes participantes y reconoció el trabajo conjunto con sus familias y entrenadores, así como el compromiso de seguir adelante y superar las adversidades para alcanzar sus objetivos.

Dijo a los galardonados que sus logros son producto de su esfuerzo, de sus días buenos, pero también de sus días malos: “A sus días con muchas ganas de entrarle a la pista, al dojo, a la piscina, al campo, a la arena donde sea, pero había días que no teníamos tantas ganas”.

La funcionaria consideró que estos triunfos no existirían si no estuvieran atrás sus entrenadores, los presidentes de asociación, sus padres que los apoyan en cada momento y que son, precisó, sus mejores promotores.

La Gala de Campeones reunió a deportistas, entrenadores y autoridades deportivas, quienes compartieron este espacio de reconocimiento a los resultados alcanzados y al compromiso de quienes representan a Chihuahua en las competencias deportivas.

En el presídium se contó con la presencia de Federico Acevedo, en representación de la Secretaría de Educación y Deporte; Joss Vega, presidenta del Congreso del Estado; Tomás Aguilera, subdirector del ICHD, así como de los deportistas olímpicos Uziel Muñoz y Bianca Rodríguez.

También asistió Judith Garza, en representación de la Secretaría de Cultura; la diputada local, Nancy Frías; Enrique Alonso Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como representantes de los institutos del deporte de los distintos municipios del estado.