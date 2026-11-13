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Sigue el reordenamiento urbano de puesto, retiran local móvil en la Colonia Castillo peraza

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La Dirección de Regulación Comercial a cargo del director Lic. Oscar Guevara, señaló que a través del programa de Reordenamiento Urbano, dio seguimiento al retiro de tres puestos fijos ubicados en la calle Rafael Terrazas y María Teresa Rojas, en la colonia Castillo Peraza, refiere que dichos puestos ya habían sido previamente notificados conforme a la normatividad vigente, y fueron retirados de manera voluntaria por sus propietarios, en un ejercicio de diálogo y corresponsabilidad.

Esta acción tiene como finalidad reforzar el orden, liberar el espacio público y mejorar el tránsito peatonal en la zona, para que las y los vecinos puedan caminar de forma segura y ordenada,
Dicho operativo de Reordenamiento, se llevó a cabo en conjunto con diversas dependencias como:

  • Seguridad Pública
  • ⁠Desarrollo Urbano
  • Dirección de Ecología
  • Protección Civil
  • Seguridad vial
  • Servicios públicos (Limpia)

Señaló que seguirán dichos operativos con los comerciantes de Juárez, con orden, respeto y diálogo, para construir una ciudad donde el comercio y la comunidad convivan en armonía.

Quejas: 6567370460

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