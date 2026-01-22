Con más de 350 atletas iniciaron ayer miércoles , la Olimpiada Municipal de Atletismo y Velocidad Pura, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en busca de su clasificación a la fase Estatal.

Omar Ruvalcaba, presidente de la Liga Municipal de Atletismo dio a conocer que el miércoles se llevaron a cabo pruebas de pista y de campo.

“Tenemos un grupo nutrido de 351 inscritos, dentro de lo que es la Olimpiada Municipal de Atletismo, el cual es el selectivo para acudir a la fase Estatal de Conade, en el mes de febrero”, comentó Ruvalcaba.

La actividad empezó después de las 2:30 de la tarde, con pruebas de marcha en tres mil y cinco mil metros en ambas ramas; en campo se llevaron a cabo pruebas de lanzamiento de martillo y jabalina.

“Por primera vez la Olimpiada Municipal está siendo avalada por World Athletics, por lo que es un evento donde las marcas están consideradas a nivel nacional; sabemos que los atletas están en preparación, pero pueden empezar a marcar para ser selectivos nacionales”.

Ruvalcaba Arteaga comentó que al mismo tiempo de la Olimpiada se realizará el evento Velocidad Pura, en las categorías Libre y Elite.

“También se realiza el evento de Velocidad Pura, que traen Uziel Muñoz y Heber Gallegos. Vamos a tener una competencia de elite”

Para calificar a la Olimpiada Estatal deben de quedar en los tres primeros lugares, por categoría, las cuales son Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-23.

En Velocidad Pura habrá un premio especial para las categorías Libre y Elite, “pero los sub-16, sub-18 y sub-23 también entran en la bolsa de premio, ya que si superan la quinta mejor marca nacional ganarían un premio en efectivo y los atletas de la categoría elite se llevarán un premio especial”, dio a conocer el presidente de la Liga Municipal de Atletismo.

El evento de Atletismo se realizará desde este miércoles hasta el viernes 23 de enero, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a partir de las 2:00 de la tarde.

La entrada es gratuita.