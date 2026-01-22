La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez a través del departamento de Alcantarillado, atiende los reportes por brotes de aguas negras registrados en la calle Arteaga, entre Samaniego y María Martínez, con trabajos de mantenimiento en la red sanitaria y la instalación de equipos de desazolve tipo mancuernas.

Durante las labores, se detectó que el taponamiento se localiza en el cruce de las calles Coyoacán y Anáhuac, donde el colector se encuentra obstruido por acumulación de tierra y basura, arrastradas por las lluvias registradas en meses anteriores, ante esta situación, se realiza una evaluación para conocer el estado de la tubería y, de ser necesario, realizar las reparaciones correspondientes, informó la ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS.

“No necesariamente donde brota es el problema, nos puede brotar en el punto más alto topográficamente, ya que, el drenaje cae gravedad, en este caso, el taponamiento está en la Coyoacán, estamos trabajando para eliminar aquel brote que se presenta en la colonia Bellavista y parte de Barrio Alto”, explicó.

Como parte de estas acciones, durante toda la semana se mantendrán instaladas las máquinas conocidas como mancuernas, en el cruce de las calles Tlaxcala y Coyoacán.

La JMAS utiliza distintos equipos para el mantenimiento de la red sanitaria, la máquina de inyección y succión, conocida como vactor, que trabaja con presión para liberar obstrucciones y succionar los desechos, en cambio, las máquinas tipo mancuernas emplean un cucharón que avanza de alcantarilla a alcantarilla, liberando agua y retirando el azolve, por lo que son utilizadas principalmente en colectores de gran diámetro, donde el equipo vactor no alcanza a realizar estas labores.

En los próximos días, la JMAS informará a través de sus páginas oficiales si es necesario llevar a cabo el reemplazo del colector, como parte de las mejoras a la red sanitaria.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez agradece la paciencia de la comunidad, y refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para beneficio de los juarenses.