La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso de imputado, Aarón Adrián F.P., de 36 años de edad, por delitos contra la intimidad, en perjuicio de 5 mujeres adultas, y por trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil y pornografía en menores de 18, en perjuicio de cuatro víctimas infantiles.

En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada este miércoles 21 de enero del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 70/2026, sostuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y estableció un plazo de 6 meses para el cierre de investigación.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, y contra la Familia, señaló que los hechos que se le imputan fueron denunciados el 12 y el 13 de enero del año curso, por nueve víctimas iniciales.

Lo anterior, luego de que familiares y amistades, descubrieran que había fotografías de sus rostros en material pornográfico, dentro de varias publicaciones en redes sociales, que en ningún momento autorizaron.

La carpeta de investigación fue integrada entre el personal de la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lo cual permitió solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado, la cual pudo ser cumplimentada el 15 de enero.

Asimismo, se llevó a cabo una orden de cateo en el domicilio de Adrián F.P., bajo la causa penal 70/2026, mediante la cual se pudo recabar diverso material con contenido sexual.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables, el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales, para obtener el castigo para quienes atentan contra su integridad.