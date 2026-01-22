A pesar de que Chihuahua no se sumará al programa federal IMSS Bienestar, el estado cuenta con un sistema propio de atención médica que ha demostrado ser más eficiente y con mayor cobertura para la población sin seguridad social, aseguró Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez.

El funcionario explicó que el programa MediChihuahua se ha consolidado de manera importante entre las personas que laboran en la informalidad y que no cuentan con acceso a instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE, logrando brindar atención médica a sectores históricamente desatendidos.

Ortiz destacó que MediChihuahua que cuenta con el sitio por Internet -medichihuahua.mx- no se limita únicamente a consultas generales, sino que ofrece servicios médicos especializados, entre ellos tratamientos contra el cáncer, atención hospitalaria y diversos tipos de cirugías, lo que permite atender padecimientos de alta complejidad dentro del propio sistema estatal.

En contraste, reconoció que el IMSS es una institución sólida, pero enfrenta serias deficiencias estructurales, como la falta de medicamentos, saturación de hospitales y limitaciones en la atención. Señaló que los nuevos beneficiarios del IMSS Bienestar, quienes recibirán una credencial para acceder a estos servicios, podrían percibir estas carencias al incorporarse a una institución que ya enfrenta una fuerte demanda.

“El IMSS Bienestar únicamente incorpora a más beneficiarios a un sistema que actualmente atraviesa por una crisis en el abasto de medicamentos y en la prestación de servicios médicos”, afirmó el representante de la gobernadora.

Finalmente, Carlos Ortiz subrayó que MediChihuahua continúa en un proceso de adaptación y fortalecimiento, con la finalidad de mejorar su infraestructura, ampliar su cobertura y elevar la calidad de los servicios médicos en los próximos años, garantizando atención digna y oportuna para la población del estado.