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Pedirá Cruz licencia para buscar la gubernatura de Chihuahua

by Valeria García
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Informó que su suplente, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, asumirá el cargo en su ausencia.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se registrará como aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, lo que significa que buscará la candidatura del Gobierno del Estado por Morena. Por esto mismo, afirmó que el 17 de junio solicitará licencia para separarse de su cargo.

Dijo que en su lugar quedará su suplente el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Explicó que se separará del cargo para el proceso interno en Morena, ya que el registro es el 22 de junio, y las definiciones estarán para finales de agosto, principios de septiembre.

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