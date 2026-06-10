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Realiza JMAS remodelación de módulo de purificación de agua en Los Kilómetros

by Salvador Miranda
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Como parte de la instrucción de la gobernadora Maru Campos de facilitar el acceso al agua potable para las familias juarenses, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), inició los trabajos de remodelación de las instalaciones de purificación de agua, conocidas como casetas de ósmosis, ubicada en la zona de Los Kilómetros.

África Hernández, encargada de las ósmosis inversas, informó que, en esta primera etapa de remodelación, se interviene la caseta ubicada en la calle Mesa de la Ceja, en el Kilómetro 29, la cual beneficiará entre 600 y 650 familias que habitan en el sector.

“Estamos remodelando una de las seis casetas de purificación de agua, con el objetivo de ofrecer instalaciones más dignas y brindar un servicio de mayor calidad para las familias” señaló.

Detalló que, los trabajos contemplan mejoras en las instalaciones, incluyendo resane y pintura general, reemplazo de las bombas de filtración para aumentar la capacidad de servicio y sustitución de la cisterna actual de metal por una de plástico, lo que permitirá atender de manera más eficiente la alta demanda que se registra durante la temporada de calor.

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Asimismo, explicó que estas casetas funcionan como módulos despachadores de agua potable para las familias de la zona, ya que Los Kilómetros es un sector que no cuenta con red hidráulica, por lo que, el abastecimiento se realiza mediante pipas.

“Esta agua pasa por un proceso de suavización y purificación que garantiza que llegue en óptimas condiciones a los garrafones y hogares de las familias, apta para el consumo humano” destacó.

La JMAS refrenda su compromiso de fortalecer y modernizar la infraestructura hidráulica del organismo, con el propósito de brindar servicios de mayor calidad y contribuir al bienestar de la ciudadanía.

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