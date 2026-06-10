Habitantes del fraccionamiento Jardines del Lago denunciaron el constante paso de camiones de carga y tráileres por calles residenciales que, aseguran, no fueron diseñadas para soportar el peso ni las dimensiones de este tipo de unidades.

@juareznoticias.com Otra vez! Tráiler queda atorado en calles de Jardines del Lago ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con los vecinos, todos los días circulan vehículos de carga pesada por el sector, lo que además de representar un riesgo para automovilistas y peatones, ha comenzado a generar afectaciones en la infraestructura vial.

Los residentes explicaron que las calles del fraccionamiento son estrechas y cuentan con bordos que dificultan el tránsito de los tráileres. Debido a ello, en repetidas ocasiones las unidades quedan atoradas al intentar cruzar algunos puntos o realizar maniobras para doblar en las esquinas.

Uno de estos incidentes fue captado recientemente en video. En las imágenes se observa cómo un tráiler queda atorado al detenerse en un cruce, impactando con uno de los bordos y dañando parte del asfalto. Posteriormente, el conductor tuvo que realizar maniobras durante varios minutos para poder continuar su camino.

Según los testimonios, no es raro que los operadores soliciten apoyo de personas que se encuentran en la zona para guiarlos y evitar que golpeen vehículos estacionados, postes o infraestructura urbana debido al reducido espacio disponible.

La situación también provoca congestionamientos momentáneos, ya que otros automovilistas deben detenerse mientras las unidades de carga logran completar las maniobras necesarias para avanzar.

Ante esta problemática, vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen la circulación de transporte pesado en el sector y determinen si existen restricciones o rutas alternas que eviten riesgos y daños en las vialidades del fraccionamiento.