A partir del jueves 11 de junio, los ciudadanos tendrán que tomar una desviación sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, desde la calle Unesco hasta la Miguel de la Madrid, esto a causa de unas obras de mantenimiento que se efectuarán en el colector de la zona.

La Coordinación General de Seguridad Vial desviará a los vehículos de carga pesada sobre el carril de alta velocidad por la Talamás Camandari, esto esperando que los trabajos en dicha área se desarrollen durante dos meses y medio.



A los vehículos ligeros se les estará desviando con rumbo a la calle Unesco hasta llegar a la calle Facundo Zubiria y posteriormente por la Miguel de la Madrid, reincorporase de nueva cuenta a Talamás Camandari.



Se sugiere a la ciudadanía respetar los señalamientos viales, tomar vías alternas y atender las indicaciones de los policías viales.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.